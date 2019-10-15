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Яремчук: Мы не как Россия, мы спокойно относимся к своему результату

Комментариев: 1
Автор одного из голов в ворота Португалии поделился эмоциями от победы.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу команды над Португалией,благодаря которой украинцы обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020.

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"Пока тяжело в это верить, много работали, благодарю наших болельщиков за такую поддержку. С такой поддержкой хочется выходить на футбольное поле и умирать, доказывать, что мы лучше, чем сборная Португалии.

В моменте с голом я оказался в нужное время в нужный момент. Но на этой неделе мы уделяли большое количество времени стандартным ситуациям.

Буду ли сегодня спать? Мне завтра лететь в Бельгию, чемпионат продолжается. Очень приятно показать такой хороший результат, но надо спокойно к нему отнестись. Мы не как Россия - обыграли Шотландию и будем рассказывать, что можем выиграть чемпионат Европы", - сказал Яремчук в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что Яремчук открыл счет в этом поединке, забив на 6-й минуте.

Ранее победу Украины над Португалией прокомментировал главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, квалификация, отбор, сборная Португалии по футболу
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Комментариев (1)
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Антибес    15.10.2019, 01:48
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Антибес
И при чём здесь Россия,непонятно...
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