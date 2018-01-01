Украина - Португалия 2:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарантировали себе выход на Евро-2020.

Украина - Португалия: видео голов twitter.com/UEFAEURO

В Киеве на НСК Олимпийский в рамках восьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Украины в меньшинстве сумела обыграть национальную команду Португалии и обеспечить себе участие в финальной части турнира.

Подопечные Андрея Шевченко уже в первом тайме вырвались вперед благодаря усилиям Яремчука и Ярмоленко. Во втором тайме судья показал вторую желтую карточку Тарасу Степаненко, оставив нашу команду в меньшинстве, а также указал на точку.

Роналду уверенно реализовал 11-метровый удар, отыграв один мяч, однако до конца встречи украинцы не позволили сопернику вновь поразить ворота Пятова.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия:

Украина - Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 6; Ярмоленко, 27 - Роналду ,72 (пен.)

Украина: Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью(Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Пепе, Рубен Диаш - Степаненко, ;Ярмоленко, Зинченко, Коваленко.

Удаление: Степаненко (72).