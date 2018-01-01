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Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на чемпионат Европы-2020

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Президент назвал победу над действующим чемпионом Европы настоящим подарком всем защитникам Украины.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.

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"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти!

Одолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и с первого места вышла на Евро-2020.

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Теги: сборная Украины по футболу, президент Украины, Владимир Зеленский, Евро-2020, футбол
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