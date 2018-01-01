Сборная Украины вышла на Евро-2020: когда жеребьевка и финальная часть турнира

Подопечные Андрея Шевченко досрочно обеспечили себе участие в финальной чести чемпионата Европы.

Евро-2020: Когда жеребьевка и даты финальной части турнира Getty Images

Сборная Украины за два тура до конца отбора гарантировала себе участие на чемпионате Европы в 2020 году.

В понедельник, 14-го октября, подопечные Шевченко на своем поле обыграли действующих чемпионов Европы - сборную Португалии со счетом 2:1 в рамках восьмого тура отборочного цикла турнира.

Таким образом, "желто-синие" обеспечили себе первое место в группе, став недосягаемыми для Португалии и Сербии.

В финальной стадии Евро-2020 выступят 24 команды. На турнир уже пробились Бельгия, Италия, Россия, Польша и, теперь, к этому списку присоединилась Украина.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30-го ноября 2019 года.

Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

Группа A: Италия (Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский, Баку)

Группа B: Россия (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Арена Националэ, Бухарест)

Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)

Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена, Дублин)

Группа F: Германия (Арена Мюнхен, Мюнхен), Венгрия (Ференц Пушкаш, Будапешт).

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12-го июня по 12-е июля 2020 года.