Ярмоленко шикарным ударом удваивает преимущество сборной Украины в матче с Португалией
Андрей Ярмоленко забивает второй гол в ворота португальцев.
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко удвоил преимущество Украины в матче отбора на Евро-2020 против Португалии.
На 27-й минуте матче Миколенко выдал шикарную передачу в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Андрей Ярмоленко. Полузащитник хладнокровно развел по углам Патрисиу и мяч.
Смотрите гол Ярмоленко:
Отметим, что первый гол в матче забил Яремчук.
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