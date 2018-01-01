Ярмоленко шикарным ударом удваивает преимущество сборной Украины в матче с Португалией

Андрей Ярмоленко забивает второй гол в ворота португальцев.

Андрей Ярмоленко ФФУ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко удвоил преимущество Украины в матче отбора на Евро-2020 против Португалии.

На 27-й минуте матче Миколенко выдал шикарную передачу в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Андрей Ярмоленко. Полузащитник хладнокровно развел по углам Патрисиу и мяч.

Смотрите гол Ярмоленко:

Отметим, что первый гол в матче забил Яремчук.