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Ярмоленко шикарным ударом удваивает преимущество сборной Украины в матче с Португалией

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Андрей Ярмоленко забивает второй гол в ворота португальцев.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
ФФУ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко удвоил преимущество Украины в матче отбора на Евро-2020 против Португалии.

На 27-й минуте матче Миколенко выдал шикарную передачу в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Андрей Ярмоленко. Полузащитник хладнокровно развел по углам Патрисиу и мяч.

Смотрите гол Ярмоленко:

Отметим, что первый гол в матче забил Яремчук.

 

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Теги: Андрей Ярмоленко, сборная Украины, сборная Португалии
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