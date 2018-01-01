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Караваев, Миколенко, Яремчук - в стартовом составе сборной Украины против Португалии

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Шевченко сделал пару изменений.
Яремчук и Шевченко
Яремчук и Шевченко
ФФУ

Сборная Украины проведет домашний матч с Португалией в рамках матча отбора на Чемпионат Европы-2020.

Стали известны стартовые составы на матч. Стоит отметить, что Андрей Шевченко сделал пару изменений по сравнению с игрой против Литвы. На фланги защиты выйдут Александр Караваев и Виталий Миколенко. Место центрального нападающего займет Яремчук.

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов,  Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко.

Португалия: Патрисиу - Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру - Данилу - Моутиньо, Мариу - Б. Силва - Роналду, Гедеш. 

Запасные: Са, Бету, Фонте, А. Силва, Брума, Рикарду, Гомеш, Б. Фернандеш, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Феликс.

Напомним, сегодня, 14-го октября, сборная Украины примет команду Португалии в рамках матча отбора на Евро-2020.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина.

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Теги: Сборная Украины, сборная Португалии
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