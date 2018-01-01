Шевченко - о матче с Португалией: Думаю, что это будет игра в шахматы

Главный тренер сборной Украины считает, что многое зависит от тактики.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

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“Сыграем против чемпионов Европы, для команды это самое главное. Нужно показать свой футбол. У нас нет никакого волнения.

Ребята осознают ответственность этого матча. Приятно играть против таких соперников. Вижу только позитив у команды, хороший настрой и желание показать хороший футбол.

Играя с такой командой, как Португалия, мы не можем открываться сразу же. Думаю, это будет игра в шахматы.

Будем пытаться играть первым номером, но будем это делать сбалансировано, ни в коем случае не бросая большие силы вперед“, - рассказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, сегодня, 14-го октября, сборная Украины примет команду Португалии в рамках матча отбора на Евро-2020.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина.

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