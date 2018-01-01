Девич: Сейчас сборная Украины играет первым номером

Экс-форвард национальной команды положительно высказался в сторону подопечных Андрея Шевченко.

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич оценил игру национальной команды под руководством Андрея Шевченко.

“Сейчас я положительно оцениваю уровень сборной Украины. Раньше она была всем знакома физической подготовкой, а теперь играет первым номером. Это меня радует. Есть качественные игроки“, - заявил Девич в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, сегодня, 14-го октября, сборная Украины примет команду Португалии в рамках матча отбора на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина.

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