Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Молодежная сборная Украины одержала победу над Грецией

Комментариев: 0
Подопечные Руслана Ротаня победили в товарищеском матче.
Сборная Украины U-21 обыграла Грецию
Сборная Украины U-21 обыграла Грецию
УАФ

Сборная Украины U-21 обыграла ровесников из Греции в рамках товарищеского матча. Голами отметились Николай Шапаренко и Назарий Русин.

Греция (U-21) - Украина (U-21) - 0:2
Голы: Шапаренко, 53, Русин, 58.

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46) - Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко - Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59) - Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46 ) - Русин (Кожушко, 74).

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины U-21, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь