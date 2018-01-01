Молодежная сборная Украины одержала победу над Грецией

Подопечные Руслана Ротаня победили в товарищеском матче.

Сборная Украины U-21 обыграла ровесников из Греции в рамках товарищеского матча. Голами отметились Николай Шапаренко и Назарий Русин.

Греция (U-21) - Украина (U-21) - 0:2

Голы: Шапаренко, 53, Русин, 58.

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46) - Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко - Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59) - Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46 ) - Русин (Кожушко, 74).