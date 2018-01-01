Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Португалией

Перед поединком квалификации Евро-2020 выступит всемирно известный коллектив.

Сегодня, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины примет команду Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

Перед поединком традиционно прозвучат гимны обеих стран.

Ранее УАФ заявила, что гимн Украины исполнит всемирно известный коллектив. Как сообщается на сайте ассоциации, вместе со стадионом петь гимн будет Национальный хор имени Григория Веревки в составе 125 человек. Перед матчем также запланировано выступление группы Ляпис-98 и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского.

Отметим, что на матче Украина - Португалия ожидается аншлаг.

Поединок Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Поединок также покажет телеканал Украина.

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Напомним, что в Харькове перед матчем Украина - Литва гимн исполнил Дзидзьо.