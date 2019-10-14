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Степаненко: Надеюсь, каждый игрок сможет перебороть волнение в матче с Португалией

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Футболист отметил важность поединка квалификации Евро-2020.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2020 против Португалии. 

“Волнение есть у всех, но это нормально. Это важный матч для нас. Мы долго к этому шли, практически полтора-два года, если посмотреть на этот отбор.

Надеюсь, каждый из нас сможет это волнение не только перебороть, но и использовать его в лучшую сторону“, - отметил футболист в интервью телеканалу Футбол.

Матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Тарас Степаненко, сборная Португалии, Евро-2020
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.10.2019, 16:42
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