Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На матче Украина - Португалия ожидается аншлаг

Комментариев: 0
Сборная Украины примет Португалию в матче отбора на Евро-2020.
Украина - Португалия: В Киеве ожидается аншлаг
Украина - Португалия: В Киеве ожидается аншлаг
УАФ

В матче отборочного цикла на чемпионат Европы-2020 сборная Украины примет национальную команду Португалии.

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, который вмещает в себя 70 000 зрителей. Как сообщает официальный сайт УАФ, на этот поединок уже продано 67 800 билетов.

Отметим, что команды уже определились с формой, в которой выйдут на поле.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч Украина - Португалия.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, футбол, отбор, квалификация, Киев, НСК Олимпийский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ffu.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь