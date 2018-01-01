На матче Украина - Португалия ожидается аншлаг

Сборная Украины примет Португалию в матче отбора на Евро-2020.

В матче отборочного цикла на чемпионат Европы-2020 сборная Украины примет национальную команду Португалии.

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, который вмещает в себя 70 000 зрителей. Как сообщает официальный сайт УАФ, на этот поединок уже продано 67 800 билетов.

Отметим, что команды уже определились с формой, в которой выйдут на поле.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

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