Сборные Украины и Португалии определились с цветом формы на матч отбора на Евро-2020

В Киеве состоится ключевой для сборной Украины поединок в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2020.

Украина - Португалия: команды определились с формами на матч УАФ

Сегодня, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоится матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

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В преддверии поединка команды провели встречу с представителями УЕФА, на которой было определено, в каких цветах сборные выйдут на поле. Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская команда сыграет в традиционной желтой форме, а голкипер будет в зеленой экипировке.

Сборная Португалии будет облачена в красную форму, а голкипер будет облачен в черный цвет.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Португалия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканале Украина.

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