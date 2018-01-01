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Сборные Украины и Португалии определились с цветом формы на матч отбора на Евро-2020

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В Киеве состоится ключевой для сборной Украины поединок в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2020.
Украина - Португалия: команды определились с формами на матч
Украина - Португалия: команды определились с формами на матч
УАФ

Сегодня, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоится матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

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В преддверии поединка команды провели встречу с представителями УЕФА, на которой было определено, в каких цветах сборные выйдут на поле. Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская команда сыграет в традиционной желтой форме, а голкипер будет в зеленой экипировке.

Сборная Португалии будет облачена в красную форму, а голкипер будет облачен в черный цвет.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Португалия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. 

В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканале Украина.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на данное противостояние.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, футбол, форма, экипировка, отбор, квалификация
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