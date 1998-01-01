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Ретро дня: Победа сборной Украины над Португалией в рамках отбора на ЧМ-1998

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В далеком 1996-м году украинская команда вырвала победу у португальской сборной.

Сборная Украины в отборочном турнире ЧМ-1998
Сборная Украины в отборочном турнире ЧМ-1998
zbirna.com

Сегодня, 14-го октября, сборной Украины предстоит сыграть с национальной командой Португалии в рамках отбора на Евро-2020. В такой важный для нашей команды дней мы решили вспомнить, как “желто-синие“ обыграли португальскую команду.

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5-го октября 1996-го года сборная Украины под руководством Йожефа Сабо одержала победу над Португалией со счетом 2:1 в рамках отбора на чемпионат мира-1998.

К сожалению, в том отборочном цикле наша команда не сумела выйти в финальную часть мундиаля, заняв второе место в группе после Германии и проиграв плей-офф с хорватами.

Смотрите обзор матча Украина - Португалия 1996-го года:

Украина - Португалия - 2:1
Голы: Попов, 4; Максимов, 88 - Жоао Пинту, 83.

Украина: Суслов, Дмитрулин, Скрипник, Головко, Ващук, Попов, Максимов, Зубов (Есин 56), Косовский, Кривенцов (Лужный 67), Ребров (Гусейнов 76).
Тренер - Йожеф Сабо.

Португалия: Витор Байя, Секретариу, Руй Жоржи (Фолья 14), Осеану (Пауло Бенту 64), Фернандо Коуту, Хелдер, Фигу, Жоао Пинту, Са Пинту (Пауло Алвеш 64), Руй Кошта, Паульньо Сантуш.
Тренер - Артур Жоржи.

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