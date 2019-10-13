Без Шабанова, но с Шаховым: Стала известна заявка сборной Украины на матч с Португалией

Андрей Шевченко определился с заявкой на матч против Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Португалией УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с окончательной заявкой на поединок восьмого тура отбора на Евро-2020 против национальной команды Португалии.

Читай также: Зинченко: Сборная Португалии - это чемпион Европы, но нам нечего бояться

Как сообщает официальный сайт УАФ, в список попали 23 футболиста. Примечательно, что защитник Динамо Артем Шабанов не попал в заявку, а вот полузащитник Евгений Шахов, который не попал в заявку на матч против Литвы, оказался в списке.

Вратари: Андрей Пятов, Юрий Панькив, Андрей Лунин.

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Александр Караваев, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Шахов, Александр Зинченко, Руслан Малиновский.

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканале Украина.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на данное противостояние.