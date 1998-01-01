Видео дня: Трогательное поздравление от футболистов УПЛ с Днем Защитника Украины

Игроки Зари, Мариуполя, Колоса, Львова и Динамо поздравили украинцев с праздником.

Поздравление от футболистов с Днем Защитника Украины кадр из видео

Сегодня, 14-го октября, в нашей стране отмечается важный праздник - День Защитника Украины.

В честь этого события футболисты Премьер-лиги в трогательном видеоролике поздравили украинцев с праздником.

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