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Перед матчем с Португалией гимн Украины исполнит всемирно известный коллектив

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УАФ готовит сюрприз для болельщиков перед матчем Украина - Португалия.
Сборная Украины
Сборная Украины
УАФ

После невероятно успешного околофутбольного шоу в Харькове, посвященного матча Украина - Литва 11 октября, УАФ подготовила болельщикам новые подарки.

В частности - шоу-программа с участием группы "Ляпис-98", выступление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского и многое другое. Ведущий шоу-программы - Артем Гагарин. Начало шоу-программы - в 20.00.

Также УАФ пообещала удивить болельщиков, которые придут на НСК Олимпийский не менее ярким звучанием гимна Украины перед началом матча. Кто будет выполнять его на этот раз - пока большой сюрприз. Но есть подсказка - это всемирно известный коллектив.

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