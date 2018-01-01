Перед матчем с Португалией гимн Украины исполнит всемирно известный коллектив

УАФ готовит сюрприз для болельщиков перед матчем Украина - Португалия.

После невероятно успешного околофутбольного шоу в Харькове, посвященного матча Украина - Литва 11 октября, УАФ подготовила болельщикам новые подарки.

В частности - шоу-программа с участием группы "Ляпис-98", выступление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского и многое другое. Ведущий шоу-программы - Артем Гагарин. Начало шоу-программы - в 20.00.

Также УАФ пообещала удивить болельщиков, которые придут на НСК Олимпийский не менее ярким звучанием гимна Украины перед началом матча. Кто будет выполнять его на этот раз - пока большой сюрприз. Но есть подсказка - это всемирно известный коллектив.