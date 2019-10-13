Соболь: В матче с Португалией не будем гнаться только за очками

Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий поединок против Португалии.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о задачах на матч против Португалии и отметил, что в этом поединке подопечные Шевченко будут гнаться не только за очками.

"Играть на победу, другой задачи у нас не стоит. Постараемся и в матче с таким грозным соперником не отходить от своей игры. У нашей сборной сейчас такой менталитет, что на мы на каждый поединок выходим с целью взять три очка, вне зависимости от ранга оппонента.

Играл ли против Роналду? Нет. Но мне всегда приятно действовать против сильных соперников. Это очень интересно.

Заработанные очки - это всегда хорошо. Но это не означает, что мы будем гнаться только за ними…", - сказал Соболь в интервью изданию Команда №1.

Напомним, что матч Украина - Португалия состоится 14 октября в Киеве. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча. Отметим, что команда Шевченко уже начала подготовку к поединку.