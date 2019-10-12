Объятия и речь Шевченко: что происходило в раздевалке сборной Украины после матча с Литвой
Украина одержала победу над сборной Литвы.
Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора на Евро-2020 в Харькове.
После матча в раздевалку зашел главный тренер Андрей Шевченко, обнял каждого игрока и выступил с речью.
Наставник попросил спокойно отнестись к победе и не праздновать, а также поблагодарил за игру.
Напомним, что 14 октября Украина сыграет против сборной Португалии в Киеве. Отметим, что подопечные Шевченко уже начали готовиться к матчу.
Полная версия правил