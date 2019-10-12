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Объятия и речь Шевченко: что происходило в раздевалке сборной Украины после матча с Литвой

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Украина одержала победу над сборной Литвы.
Украина - Литва: что происходило в радевалке
Украина - Литва: что происходило в радевалке
УАФ

Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора на Евро-2020 в Харькове.

После матча в раздевалку зашел главный тренер Андрей Шевченко, обнял каждого игрока и выступил с речью.

Наставник попросил спокойно отнестись к победе и не праздновать, а также поблагодарил за игру.

Напомним, что 14 октября Украина сыграет против сборной Португалии в Киеве. Отметим, что подопечные Шевченко уже начали готовиться к матчу.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы, Евро 2020
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