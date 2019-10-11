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Заря обыграла Мариуполь в товарищеском матче

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Команда Виктора Скрипника отправила три мяча в ворота соперника.
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь
ФК Заря

Луганская Заря в товарищеском матче оказалась сильнее Мариуполя (3:1).

На голы Кочергина, Лунева и Юрченко одним голом ответил Вакула.

Заря — Маруиполь 2:1

Голы: Кочергин, 57, Лунев, 66, Юрченко, 77 — Вакула, 37.

Заря: Махарадзе (Васил, 46) — Тымчик, Вернидуб (Лазио, 46), Абу Ханна (Арвеладзе, 46), Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Кабаев (Будковский, 46), Громов (Лунев, 46).

Мариуполь: Гальчук (Поспелов, 46) — Кирюханцев (Петерман, 75), Горбунов, Тищенко, Яворский (Кащук, 46), Чоботенко, Федорчук, Танковский, Мишнев (Байдал, 60), Вакула (Полегенько, 46), Чурко (Путря, 60).

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