Сборная Украины начала подготовку к матчу против Португалии

На вечер запланирован перелет на игру в Киев.

После вчерашней победы над Литвой сегодняшний день игроки сборной Украины начали с тренировок и восстановительных процедур.

Игроки стартового состава матча с Литвой имели восстановительные процедуры, а тот, кто хотел, - еще и реабилитационные упражнения в тренажерном зале. Зато остальные 13 исполнителей, которые вышли на замену или вообще не участвовали в игре, провели тренировки на хорошо знакомом Солнечном.

В течение часового занятия ребята получили достаточно физической нагрузки, чтобы сравняться в тонусе с игроками вчерашней "основы". Вместе с футболистами занимались и все члены тренерского штаба.

После обеда национальная команда будет готовиться к отъезду. Вылет чартерного рейса Харьков-Киев запланировано на 17.30. Через час сборная рассчитывает прибыть в столицу и поселиться в отеле Опера.