Малиновский: С такой позиции ударов со штрафной у меня еще не было

Украинец отметился дублем в матче против Литвы.

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими эмоциями от поединка против Литвы, в котором “желто-синие“ одержали победу со счетом 2:0.

Читай также: Теперь будет термин “шахтеровские сердца“?: реакция соцсетей на победу сборной Украины

“Тренер поздравил команду с результатом. Мы выполнили задачу, хотели сегодня заработать три очка любой ценой. Думаю, что еще часик можно попраздновать, а уже с завтрашнего дня готовиться на Португалию. У нас самое интересно еще впереди.

Мораес очень здорово сыграл в том эпизоде. Он красиво отдал пяткой, соперник не ожидал. Голкиперу Литвы было тяжело в таком моменте. Второй мяч - заслуга Сани Зинченко и Коли Матвиенко, они там обзор вратарю закрыли.

Голы посвящаю своей жене и будущей дочке. Жене сейчас тяжело, она одна сейчас, но она молодец, со всем справляется

Смотри также: Пушечный удар Малиновского со штрафного, который удвоил преимущество Украины

С такой позиции ударов еще у меня не было. С другого фланга Женя Коноплянка бьет, в основном. А вот именно с такой позиции, возле штрафной, - это первый момент. Конечно, хорошо пробил. Сначала думал бить через стенку, но потом поставил мяч, посмотрел, где находится вратарь. Он не видел мяча в момент удара, ему тяжело было среагировать“, - рассказал Малиновский в послематчевой студии на телеканале Футбол 1.

Читайте также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Отметим, что своим мнением о матче поделились Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Литва.