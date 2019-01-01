Теперь будет термин "шахтеровские сердца"?: реакция соцсетей на победу сборной Украины
Сборная Украины уверенно обыграла национальную команду Литвы в рамках седьмого тура отбора на Евро-2020. Оба гола в этом противостоянии забил Руслан Малиновский.
Мы собрали самые яркие комментарии о победе украинцев в этом поединке:
Стартовий склад збірної - майже всі «шахтарівські серця». Цей термін буде використовуватись?— Роман Бебех (@roman_bebekh) 11 октября 2019 г.
Стартові склади матчу Україна - Литва:— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 11 октября 2019 г.
Гравців Динамо Київ: 0
Гравців Динамо Бухарест: 1 pic.twitter.com/loHzvZdvxf
Хоть убейте, но я не понимаю, что делает в основе Шахтера и сборной Болбат. Сука, столько детских ошибок за тайм, что хотелось его поменять еще в середине тайма. #УкраинаЛитва— Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 11 октября 2019 г.
Сборная очень порадовала. Малиновский - топ!— Maxim Skubreev (@MrLednoe) 11 октября 2019 г.
з чудовим результатом нас всіх 🤗 з необхідним. зіграли достатньо потужно, але вірю, що зберегли сили для матчу проти Португалії 🇺🇦⚽️— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 11 октября 2019 г.
Малиновский бьёт штрафные, как рукой.— Андрей Меркин (@wasy_invalid) 11 октября 2019 г.
Малиновский просто король!— Oleksii Simonchuk (@AlexSimonchuk) 11 октября 2019 г.
Нарешті я почув артиста, який дуже-дуже сильно виконав гімн України перед матчем збірної. Я б навіть сказав, найкраще в історії! Браво, Дзідзьо!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 11 октября 2019 г.
#Украина— Michael Andersen (@MAjourno) 12 октября 2019 г.
Честно говоря, мне не очень. Я слышал 100 раз, как прекрасно ЛЮДИ поют гимн,
на Майдане и на футбольных матчах. Я из Дании, но это заставляло меня плакать много раз. Зачем здесь оперный певец?
Это гимн народа, давайте послушаем, как ОНИ поют, пожалуйста. https://t.co/NVP587FqoV
Ураааа!!! Украина 2:0 Литва!!!! Я угадал счет ))) всех с победой!! Мы на 99% на Евро-2020!!!!!!!— Ruslan Kharchenko (@RusKharchenko) 11 октября 2019 г.
Вот что значит стабильная игра за рубежом - насколько увереннее Соболь играет сейчас, молодец. Да и в целом, конечно, победа на классе #УкраинаЛитва— Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 11 октября 2019 г.
Перепрыгнули литовцев.Мчимся дальше.#УкраинаЛитва— George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 11 октября 2019 г.
Поработал на матче Украина - Литва. Украинцы очень хороши - классную команду сделал Андрей Шевченко. Португальцы и сербы об этом хорошо знают— Александр Аксенов (@alex_aksenov_) 11 октября 2019 г.
Як все було насправді: pic.twitter.com/xe6jushhvX— Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 11 октября 2019 г.
Читайте также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Отметим, что своим мнением о матче поделились Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко.
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