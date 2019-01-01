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Теперь будет термин "шахтеровские сердца"?: реакция соцсетей на победу сборной Украины

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Читайте самые яркие высказывания фанатов и экспертов о матче Украина - Литва.
Сборная Украины перед началом матча с Литвой
Сборная Украины перед началом матча с Литвой
ФК Шахтер Донецк

Сборная Украины уверенно обыграла национальную команду Литвы в рамках седьмого тура отбора на Евро-2020. Оба гола в этом противостоянии забил Руслан Малиновский.

Мы собрали самые яркие комментарии о победе украинцев в этом поединке:

 

Читайте также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Отметим, что своим мнением о матче поделились Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Литва.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, футбол, Евро-2020, реакция соцсетей, квалификация, отбор
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