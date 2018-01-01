Украина - Литва 2:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
В матче седьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Украины в Харькове обыграла национальную команду Литвы.
Дублем в этом поединке отметился Руслан Малиновский - на 29-й и на 58-й минутах поединка.
Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Литва:
Украина - Литва 2:0
Голы: Малиновский, 29, 58
Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский - Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).
Литва: Черняускас - Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61) - Воробьев, Вербицкас - Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72) - Лаукжемис (Матулявичюс, 77).
Предупреждения: Степаненко - Новиковас, Зулпа
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