Украина - Литва 2:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Украина - Литва: видео голов УАФ

В матче седьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Украины в Харькове обыграла национальную команду Литвы.

Дублем в этом поединке отметился Руслан Малиновский - на 29-й и на 58-й минутах поединка.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Литва:

Украина - Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский - Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).

Литва: Черняускас - Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61) - Воробьев, Вербицкас - Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72) - Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко - Новиковас, Зулпа