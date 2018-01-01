Степаненко: Шевченко попросил, чтобы мы больше играли в контроль мяча

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.

“Я думаю сыграли хорошо, добились результата, показали хорошую игру, сделали то что от нас ожидали. Не дали создать Литве опасных моментов, а потому наша победа весьма закономерная.

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Мы говорили о том, что в Литве сборная Литвы играла хуже, чем сегодня. Они лучше настроились, понимали, что мы играем дома и нам нельзя давать разогнаться. Сегодня они молодцы. Шевченко попросил, чтобы мы больше играли в контроль мяча, потому что так играть менее энергозатратно.

Побеждая 2:0, мы уже могли позволить себе думать о матче с Португалией. Когда побеждаешь, всегда хорошее настроение. Когда на позитиве, то легче восстанавливаться, легче готовиться к новым матчам“, - подвел итог матча Степаненко.

Ранее матч против Литвы прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.