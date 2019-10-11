Ярмоленко: Атаковать было действительно тяжело, все зоны были закрыты
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу украинской команды над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.
“Наша задача в игре была взломать оборону литовцев. Сегодня они не дали создать нам много моментов. Хорошо, что удалось забить в первом тайме и сбросить груз ответственности.
Читай также: Пушечный удар Малиновского со штрафного, который удвоил преимущество Украины
Атаковать было действительно тяжело, ведь все зоны были закрыты. Литовцы молодцы. В первой игре против них было легче играть. Мы знаем, за счет чего играть, и стараемся всегда выполнять тренерскую установку.
Знали, что моменты у нас будут и рано или поздно нужно было их реализовать, то что мы и сделали.
Добились того, что хотели. Поздравляю всех с победой. Теперь следует отдохнуть и готовиться на Португалию“, - отметил Ярмоленко. после матча
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру против Литвы.
Полная версия правил