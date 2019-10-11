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Ярмоленко: Атаковать было действительно тяжело, все зоны были закрыты

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Украинец похвалил выступление литовской команды.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу украинской команды над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.

“Наша задача в игре была взломать оборону литовцев. Сегодня они не дали создать нам много моментов. Хорошо, что удалось забить в первом тайме и сбросить груз ответственности.

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Атаковать было действительно тяжело, ведь все зоны были закрыты. Литовцы молодцы. В первой игре против них было легче играть. Мы знаем, за счет чего играть, и стараемся всегда выполнять тренерскую установку.

Знали, что моменты у нас будут и рано или поздно нужно было их реализовать, то что мы и сделали.

Добились того, что хотели. Поздравляю всех с победой. Теперь следует отдохнуть и готовиться на Португалию“, - отметил Ярмоленко. после матча

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру против Литвы.

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Теги: Андрей Ярмоленко, сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, футбол, Евро-2020, квалификация, отбор
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