Шевченко: Поздравляю всю Украину с важной победой

Наставник украинской команды отметил, что доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.

"Поздравляю всю Украину с важной победой. Двойное спасибо стадиону. Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда.

Я доволен игрой, потому что ребята очень профессионально подошли к этой игре. Меня очень вдохновляет, что команда сыграла достаточно сбалансировано. Главное, что нет никаких травм. Задача была - играть в нашу игру. Ребята четко выполняли нашу остановку. Главное было правильно держать ритм и баланс обороны и атаки.

У нас есть две игры. Мы сыграем их так, как должны будем их сыграть. Если мы достойный - мы выйдем. Первое место? Для меня важнее, чтобы мы вышли. В Киеве наш ждет игра совсем другого уровня. Главное показать хороший футбол против Португалии.

Мы в Киеве давно не играли. Знаю, что уже много билетов продано. Если кто-то не купил, покупайте билеты, приходите и поддерживайте команду", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

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