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Пушечный удар Малиновского со штрафного, который удвоил преимущество Украины

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Руслан Малиновский отметился дублем в этом поединке.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Сборная Украины одержала уверенную победу над национальной командой Литвы в матче отбора на Евро-2020. Поединок состоялся в Харькове и завершился со счетом 2:0.

Руслан Малиновский в этом противостоянии отметился дублем, однако особо выделить хотелось его второй мяч со штрафного.

Украинец перехитрил стенку и отправил его точно в левый угол ворот, не оставив голкиперу ни единого шанса.

Смотрите великолепный гол Руслана Малиновскго:

Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020,  а также турнирные таблицы.

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