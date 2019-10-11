Пушечный удар Малиновского со штрафного, который удвоил преимущество Украины

Руслан Малиновский отметился дублем в этом поединке.

Руслан Малиновский УАФ

Сборная Украины одержала уверенную победу над национальной командой Литвы в матче отбора на Евро-2020. Поединок состоялся в Харькове и завершился со счетом 2:0.

Руслан Малиновский в этом противостоянии отметился дублем, однако особо выделить хотелось его второй мяч со штрафного.

Украинец перехитрил стенку и отправил его точно в левый угол ворот, не оставив голкиперу ни единого шанса.

Смотрите великолепный гол Руслана Малиновскго:

Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020, а также турнирные таблицы.