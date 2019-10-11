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Украина - Литва: Мораес в старте

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Вашему вниманию составы команд на матч отбора к ЧЕ-2020.
Шевченко
Шевченко
Getty Images

Сборная Украины проведет домашний матч с Литвой в рамках матча отбора на Чемпионат Европы-2020.

Стали известны стартовые составы на матч. Стоит отметить, что в нападение “сине-желтых“ выйдет Мораес.

Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Мораес, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов,  Буяльский, Цыганков, Миколенко, Коваленко, Караваев.

Литва: Черняускас - Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс - Воробьев, Вербицкас - Новиковас, Жулпа, Голубицкас - Лаукжемис.

Запасные: Барткус, Адамонис, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулявичюс, Лисицкас, Г. Матулявичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина.

Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: Украина, Литва, футбол, Евро-2020
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