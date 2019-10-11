Маркевич: Динамо - великий клуб. Вернее, был великим

Вся проблема в руководстве клуба.

Экс-тренер Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями про игру Динамо.

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“Динамо ко мне не обращалось. Два года назад я сказал, что это не команда, меня обозвали всеми словами, какими только можно. Прошло два года и все стало еще хуже. Спрашивается: “Почему?“.

Я не понимаю, кто набирает футболистов. Слева есть Вербич, Сидклей, Родригеш, де Пена. Четыре игрока на одну позицию. Кто комплектует команду? Нет ни одного нападающего, к сожалению.

Родригеш - не центральный нападающий. Неужели это не видно? Зачем человека мучить? Может, он и хороший футболист. Но я не знаю, что такое, когда в Динамо переходит игрок из Люксембурга. Люксембург - ведущее футбольное государство?

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Динамо - великий клуб. Вернее, был великим. Сейчас его превратили в даже не знаю что такое. Дело тут не в тренерах, поверьте. Дело в подходе, в комплектации. Берут футболистов, они не играют, где они?

Непонятно, каша полная. Нужно быть внутри клуба. Но что там каша полная - у меня нет сомнений.

Думаю, что дело не в тренерах. Там можно что-то подтянуть, но команда не укомплектована. Вот тренировали Хацкевич, Лужный и Шацких. Сейчас тренируют Михайличенко, Евтушенко и Федоров.

Если бы Лобановский встал и посмотрел на игроков Динамо, может быть, от силы оставил бы 2 футболиста из этого состава. Остальные бы у него даже мячи не подавали за воротами.

Поменяют еще трех тренеров, ничего там не поменяется“, - рассказал Маркевич в программе Мова футболу.

Напомним, что клуб возглавляет Михайличенко, который заменил Хацкевича на тренерском мостике.