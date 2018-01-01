Украина - Португалия: Стало известно, кто обслужит матч отбора на Евро-2020

На поединке квалификации будут работать английские судьи.

Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором обслужит матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Боковыми судьями выступят Гари Бэсвик и Адам Нунн. Четвертным арбитром будет Крейг Поусон.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также покажет канал Украина.

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