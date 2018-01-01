Шевченко объявил заявку сборной Украины на матч с Литвой

Евгений Шахов пропустит поединок квалификации Евро-2020.

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на матч с Литвой в рамках отбора на Евро-2020, сообщает пресс-служба УАФ. В список попали 23 футболиста.

Вратари: Юрий Панькив (Александрия), Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге), Игорь Пластун (Гент), Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все - Шахтер), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - Динамо).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - Динамо), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - Шахтер), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Отметим, что вне заявки оказался полузащитник Лечче Евгений Шахов.

Матч Украина - Литва состоится сегодня, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.