Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Литвы
Сегодня, 11-го октября, в Харькове на ОСК Металлист пройдет матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы.
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Накануне поединка состоялось традиционное собрание представителей команды и официальных лиц, на котором было определено, в какой форме сыграют Литва и Украина.
Как сообщает пресс-служба УАФ, подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в желтой форме, а голкипер будет в зеленой экипировке.
Сборная Литвы сыграет в красной форме, а ее голкипер будет облачен в черное.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Литва, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире также будет транслировать канал Украина.
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Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).
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