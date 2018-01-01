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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Литвы

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Украинская команда выйдет на поле в традиционной желтой форме.
Украина - Литва: команды определились с формой на матч
Украина - Литва: команды определились с формой на матч
УАФ

Сегодня, 11-го октября, в Харькове на ОСК Металлист пройдет матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы.

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Накануне поединка состоялось традиционное собрание представителей команды и официальных лиц, на котором было определено, в какой форме сыграют Литва и Украина.

Как сообщает пресс-служба УАФ, подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в желтой форме, а голкипер будет в зеленой экипировке.

Сборная Литвы сыграет в красной форме, а ее голкипер будет облачен в черное.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Литва, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире также будет транслировать канал Украина.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, футбол, Евро-2020, экипировка, квалификация, отбор, форма
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Источник: ffu.ua

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