Румыния U-21 - Украина U-21 3:0 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2021

Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение в матче квалификации.

Румыния U-21 - Украина U-21: видео обзор матча frf.ro

Молодежная сборная Украины крупно проиграла Румынии в рамках матча квалификации Евро-2021. На три гола соперника подопечные Ротаня не сумели ответить ни разу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния U-21 - Украина U-21:

Румыния U-21 - Украина U-21 - 3:0



Голы: Моруцан (75), Петре (80; 90+4).



Румыния U-21: Влад - Бобок, Киндриш, Пашкану, Велисар - Оайдэ, Бэлуцэ, Моруцан (Олару, 76) - Ман (Марин, 84), Ганя (Петре, 76), Дрэгуш (Михэйлэ, 63).

Запасные: Айоани, Михэйлэ, Петре, Чоботарю, Марин, Олару, Рацю, Чобану, Нейкутеску.



Украина U-21: Билык - Милованов, Попов, Чеберко, Быков - Дубинчак, Чех (Алибеков, 78), Шапаренко, Леднев (Мудрик, 71) - Топалов (Цитаишвили, 58), Русин (Супряга, 71).

Запасные: Кучерук, Бондарь, Алибеков, Конопля, Смирный, Кожушко, Мудрик, Цитаишвили, Супряга.

Предупреждения: Киндриш (49), Влад (90+3) - Цитаишвили (63).

Удаление: Марин (85).