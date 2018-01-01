Румыния U-21 - Украина U-21 3:0 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2021
Молодежная сборная Украины крупно проиграла Румынии в рамках матча квалификации Евро-2021. На три гола соперника подопечные Ротаня не сумели ответить ни разу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния U-21 - Украина U-21:
Румыния U-21 - Украина U-21 - 3:0
Голы: Моруцан (75), Петре (80; 90+4).
Румыния U-21: Влад - Бобок, Киндриш, Пашкану, Велисар - Оайдэ, Бэлуцэ, Моруцан (Олару, 76) - Ман (Марин, 84), Ганя (Петре, 76), Дрэгуш (Михэйлэ, 63).
Запасные: Айоани, Михэйлэ, Петре, Чоботарю, Марин, Олару, Рацю, Чобану, Нейкутеску.
Украина U-21: Билык - Милованов, Попов, Чеберко, Быков - Дубинчак, Чех (Алибеков, 78), Шапаренко, Леднев (Мудрик, 71) - Топалов (Цитаишвили, 58), Русин (Супряга, 71).
Запасные: Кучерук, Бондарь, Алибеков, Конопля, Смирный, Кожушко, Мудрик, Цитаишвили, Супряга.
Предупреждения: Киндриш (49), Влад (90+3) - Цитаишвили (63).
Удаление: Марин (85).
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