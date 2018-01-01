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Болбат: Будем стараться брать по три очка в каждом матче

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Украинский футболист признался, что футболистам очень нравится играть дома.
Сергей Болбат (справа)
Сергей Болбат (справа)
УАФ

Полузащитник сборной Украины Сергей Болбат рассказал о подготовке команды к матчу с Литвой в рамках Евро-2020.

“Очень много времени уделяем тактике. Впереди важные матчи, поэтому мы сфокусированы на все 100%. Будем стараться брать по три очка в каждой встрече.

Когда мы играем дома - это не просто плюс, это три плюса для сборной Украины. Когда команда играет в Украине – это суперприятно. Когда полный стадион, поддержка сумасшедшая. Это кайф играть перед нашими болельщиками“, - цитирует игрока YouTube-канал УАФ.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Сергей Болбат, Евро-2020
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