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Украина U-21 крупно уступила Румынии в матче отбора на Евро-2021

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Подопечные Руслана Ротаня проиграли на выезде.
Сборная Украины U-21 уступила Румынии
Сборная Украины U-21 уступила Румынии
frf.ro

Молодежная сборная Украины проиграла Румынии в рамках матча квалификации Евро-2021. Подопечные Руслана Ротаня пропустили три безответных гола от своих ровесников.

Отборочный турнир Евро-2021 (U-21)

Румыния U-21 - Украина U-21 - 3:0

Голы: Моруцан (75), Петре (80; 90+4).

Румыния U-21: Влад - Бобок, Киндриш, Пашкану, Велисар - Оайдэ, Бэлуцэ, Моруцан (Олару, 76) - Ман (Марин, 84), Ганя (Петре, 76), Дрэгуш (Михэйлэ, 63).
Запасные: Айоани, Михэйлэ, Петре, Чоботарю, Марин, Олару, Рацю, Чобану, Нейкутеску.
 
Украина U-21: Билык - Милованов, Попов, Чеберко, Быков - Дубинчак, Чех (Алибеков, 78), Шапаренко, Леднев (Мудрик, 71) - Топалов (Цитаишвили, 58), Русин (Супряга, 71).
Запасные: Кучерук, Бондарь, Алибеков, Конопля, Смирный, Кожушко, Мудрик, Цитаишвили, Супряга.

Предупреждения: Киндриш (49), Влад (90+3) - Цитаишвили (63).

Удаление: Марин (85).

Таким образом, это второе поражение команды в рамках квалификации. В первом матче украинцы уступили команде Финляндии. На счету молодежной сборной также победа над Мальтой.

Свой следующий поединок отбора Украина проведет 15-го ноября во Львове против команды Дании.

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Теги: футбол, сборная Украины U21, Евро-2021
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