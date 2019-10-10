Шевченко прокомментировал легендарный гол в ворота Филимонова

Наставник национальной команды поделился своими воспоминаниями от матча со сборной России.

Накануне исполнилось 20 лет с момента, когда главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил знаменитый гол в ворота России. Наставник национальной команды прокомментировал это событие.

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“Это так давно было... 20 лет.. Важный матч был для нас, результат позволил нам занять второе место и двигаться дальше. Вспоминать тут нечего.

Когда нападающий подходит к мячу, он всегда бьет в ворота. Но если не бить в ворота, то не заставишь вратаря ошибаться. Эта игра была очень важной. Мы попали в одну группу, поэтому, конечно, он для меня будет всегда запоминающимся.

Помнят ли ребята? Думаю, да. Я сам сегодня смотрел, 87-я минута“, - рассказал Шевченко.

Напомним, завтра, 11-го октября, сборная Украины сыграет против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.