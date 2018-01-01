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Малиновский: Выходим побеждать на каждую игру

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Футболист признался, что команда чувствует себя хорошо.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча квалификации на Евро-2020 с Литвой.

“Всегда приятно, когда команда находится на победной волне. Это хорошо для нас, и нам нужно продолжать держать эту планку. Такой менталитет в команде сейчас, что мы не смотрим на соперника, а выходим и делаем, то, что запланировали перед матчем. Мы на каждую игру выходим побеждать".

Футболист также оценил условия проживания команды.

“Отличная гостиница, все есть для восстановления, поля близко, есть где прогуляться, занять себя в свободное время. Этот комплекс - идеальный для команды. Не везде найдешь такие отели. Это очень важно, чтобы сборная себя чувствовала хорошо“, - рассказал Малиновский на пресс-конференции.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, сборная Украины по футболу, Евро-2020, сборная Литвы
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