Шевченко: Наша задача - выиграть матч с Литвой

Тренер национальной команды отметил, что все игроки находятся в отличной форме.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Литвы.

“Уверенность у команды есть. Важно добиться положительного результата, а это - только победа. При всем уважении к Литве, мы играем дома, нам нужна победа. Игроки настраиваются на то, чтобы показать хороший футбол.

Перед нами задача выиграть завтрашний матч и нужно сыграть оставшиеся поединки на определенном уровне. Я не считаю, что при завтрашней победе, мы полностью решим исход. И это настроение я передаю ребятам. У них есть ответственность перед болельщиками, а турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. На каждый матч нужно настраиваться как на победу.

Я не знаю, что будет во втором матче против Португалии, прежде всего нам нужно провести первый. Для нас очень важна победа в первом. Я готовлю команду на матч с Литвой. Посмотрим, какой будет результат и тогда будем двигаться дальше“.

Наставник также оценил кадровую ситуацию в команде и рассказал о повреждении Виталия Миколенко.

“Все нормально, у Миколенко был незначительный дискомфорт, это даже травмой не назовешь. Все нормально, мы дали ему восстановиться, провели тестирование. Вчера он был на тренировке и будет готовиться со всеми игроками.

Никто не выпал из обоймы, все в оптимальной форме, ждут завтрашней игры. Сегодня проведем тренировку, потом будет бессонная ночь у меня. Очень важный момент в том, что все игроки атаки в хорошей форме. Это плюс для меня. Буду выбирать среди отличных исполнителей. Определимся уже завтра“.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).