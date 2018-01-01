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Пиварич: Мой контракт с Динамо заканчивается в следующем году

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Хорват пока не планирует продлевать контракт с Динамо.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
Getty Images

Защитник Динамо Йосип Пиварич прокомментировал свое текущее положение в команде.

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“Мой контракт с Динамо завершается по окончанию сезона. Но сначала я хочу вернуться на поле, быть полностью здоровым, играть.Тогда посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю.

У меня есть повреждение, но я участвую в командных тренировках. Колено в порядке, но есть еще последствия травмы.

К сожалению, все не так просто. Есть проблемы с тем, чтобы поймать игровой ритм, это требует времени.

Но я уже проходил такую травму ранее, знаю, сколько терпения требуется, чтобы вернуться на прежний уровень“, - приводит слова Пиварича Sportske jutarnj.

Отметим, что двое игроков киевского клуба находятся на травме.

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Теги: Йосип Пиварич, Динамо Киев, УПЛ
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