Шахов: Приехал как домой

Украинский футболист скучал по близким людям.

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов поделился своими эмоциями после возвращения в состав национальной команды.

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“Приехал как домой. Все знакомые, все родные. Очень хорошие ощущения, очень соскучился. Я очень рад, что вернулся, чувствую только положительные эмоции.

Уже непосредственно готовимся к Литве. Очень важная встреча, все мысли связаны с ней.

Надо отдать максимум сил, чтобы добиться хорошего результата. Мы напряженно готовимся, следовательно, все в порядке.

Особых отличий в тренировочном процессе нет. Есть своя структура, своя система видения игры.

Я думаю, что это правильно в течение этого времени строится команда по единому принципу. Это процесс, и это нормально“, - цитирует Шахова официальный сайт УАФ.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.