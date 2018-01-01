Алиев: Леоненко - сильный человек
Алиев не считает Леоненко плохим человеком.
Бывший футболист Динамо Александр Алиев поделился мнением по поводу Виктора Леоненка.
“Все говорят, что Леоненко - плохой, но он - справедливый, честный и настоящий. Дружить и общаться с этим человеком - одна радость.
Мне с ним не пришлось играть, но футболистом был очень сильным и хорошим. Много достиг“, - рассказал Алиев для SportArenaTV.
Напомним, ранее Алиев попал в скандал с полицией, но потом принес публичные извинения.
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