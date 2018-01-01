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Алиев: Леоненко - сильный человек

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Алиев не считает Леоненко плохим человеком.
Виктор Леоненко
Виктор Леоненко
Футбол 1/2

Бывший футболист Динамо Александр Алиев поделился мнением по поводу Виктора Леоненка.

“Все говорят, что Леоненко - плохой, но он - справедливый, честный и настоящий. Дружить и общаться с этим человеком - одна радость.

Мне с ним не пришлось играть, но футболистом был очень сильным и хорошим. Много достиг“, - рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, ранее Алиев попал в скандал с полицией, но потом принес публичные извинения.

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Теги: Александр Алиев, Виктор Леоненко
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