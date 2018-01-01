Алиев: Леоненко - сильный человек

Алиев не считает Леоненко плохим человеком.

Бывший футболист Динамо Александр Алиев поделился мнением по поводу Виктора Леоненка.

“Все говорят, что Леоненко - плохой, но он - справедливый, честный и настоящий. Дружить и общаться с этим человеком - одна радость.

Мне с ним не пришлось играть, но футболистом был очень сильным и хорошим. Много достиг“, - рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, ранее Алиев попал в скандал с полицией, но потом принес публичные извинения.