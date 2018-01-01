Сборная Украины U-19 сыграла вничью с Грецией

Команда готовится к матчам отбора на Евро-2020.

Сборная Украины U-19 разошлась миром с командой Греции в рамках товарищеского матча.

Команды провели второй спарринг в процессе подготовки к матчам отбора на Евро-2020. Первый матч завершился победой Украины со счетом 2:1.

Украина U-19 - Греция U-19 - 0:0

Украина U-19: Трубин, Мудрик, Калинчук, Махонин, Рудавский, Пидручный (Якуба, 65), Гуров (Гирный, 61), Батагов, Шамич (Гудзинский, 46), Духота (Снисар, 65), Шуранов (Сикан, 46).

На 30-й минуте Цолис не реализовал пенальти (вратарь).

Напомним, сборная Украины в квалификации на Евро-2020 сыграет против Швеции, Словении и Эстонии. Матчи пройдут с 13-го по 19-ое ноября.