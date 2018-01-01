Де Пена стал лучшим игроком Динамо в сентябре

Болельщики киевского Динамо проголосовали за уругвайского вингера.

Уругвайский вингер Динамо Карлос де Пена победил в голосовании болельщиков клуба за лучшего игрока команды в сентябре.

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Как сообщает пресс-служба “бело-синих“, опрос проводился на официальном сайте, а также на страничках клуба в Instagram, Facebook и Telegram. Суммарно за Де Пену отдали свои голоса 42% болельщиков.

На втором месте оказался Беньямин Вербич, за которого проголосовали 34%, а Виктор Цыганков набрал 24%.

Отметим, что в пяти матчах сентября Де Пена записал себе в актив три гола и одну результативную передачу.

Напомним, игрок Динамо Карлос де Пена в сентябре был признан лучшим игроком восьмого тура УПЛ.