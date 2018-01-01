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Яремчук: Сейчас мы должны думать только о Литве

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Украинский футболист отметил важность поддержки родных трибун.
Роман Яремчук и Андрей Шевченко
Роман Яремчук и Андрей Шевченко
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против Литвы.

“Литовцы нас изучили и знают наши сильные стороны, поэтому, возможно, будут иметь другую схему игры.

Сложно говорить сейчас, но, надеюсь, придет полный стадион и двенадцатый игрок в Харькове будет для нас сильным вдохновением и погонит вперед. А мы, как всегда дома, покажем качественную игру и достигнем максимального результата. Необходимо брать три очка и двигаться дальше.

Сейчас мы должны думать исключительно о Литве. Не дай Бог, неудачный результат - будет плохо всей стране! Как мы можем думать о второй игре, если еще не провели первую? Готовимся к Литве.

Что касается сборной Португалии - это чемпион Европы. Фавориты - это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы“, - приводит слова Яремчука УАФ.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, Роман Яремчук, сборная Украины по футболу, Евро-2020, сборная Португалии по футболу, сборная Литвы
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