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В Харькове ожидается аншлаг на матче Украина - Литва

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Сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 в Харькове на ОСК Металлист.
Сборная Украины готовится к матчу против Литвы
Сборная Украины готовится к матчу против Литвы
УАФ

В пятницу, 11-го октября, сборная Украины примет национальную команду Литвы в матче отбора на Евро-2020.

Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист, который вмещает в себя 40 тысяч зрителей.

Как сообщается в программе Футбол NEWS на телеканале Футбол 1, на данный момент уже продано 35 тысяч билетов на этот матч.

Напомним, матч Украина - Литва в прямом эфире покажет телеканал Украина. Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 11-го октября в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами букмекеров на это противостояние.

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Теги: сборная Украины по футболу, футбол, сборная Литвы по футболу, квалификация, Евро-2020, Харьков, ОСК Металлист
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