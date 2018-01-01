В Харькове ожидается аншлаг на матче Украина - Литва

Сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 в Харькове на ОСК Металлист.

Сборная Украины готовится к матчу против Литвы УАФ

В пятницу, 11-го октября, сборная Украины примет национальную команду Литвы в матче отбора на Евро-2020.

Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист, который вмещает в себя 40 тысяч зрителей.

Как сообщается в программе Футбол NEWS на телеканале Футбол 1, на данный момент уже продано 35 тысяч билетов на этот матч.

Напомним, матч Украина - Литва в прямом эфире покажет телеканал Украина. Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 11-го октября в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами букмекеров на это противостояние.