Дуэлунд: Изучение украинского языка - одно из самых тяжелых занятий в моей жизни

Футболист отметил, что ему было легко адаптироваться в Украине.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд назвал игроков, с которыми он поддерживает дружеские отношения в команде, а также рассказал о своей адаптации в Украине.

“Мой лучший друг в команде - Карлос де Пена. Мы проводим много времени вместе. Также хорошо общаюсь с Кадири и Франом Солем. В Динамо все ребята классные.

Мои языковые навыки улучшаются с каждым днем, потому что я практикуюсь, нахожусь в языковой среде, слышу регулярно русский и украинский языки. Хотя конечно, бывают трудности. Но сейчас понимаю 50% того, что мне говорят, и немного говорю по-русски. Чтобы выучить язык, нужно много читать. Когда только приехал в Украину, я даже не знал алфавита.

Украинский язык очень красивый. Как-то мой отец услышал песню на украинском и он был поражен его звучанием. Но его изучение украинского- одно из самых тяжелых занятий в моей жизни. Особенно трудно дается произношение.

Мне было легко адаптироваться. Мне нравится украинский менталитет. Вы очень много работаете и знаете цену материальных благ. В Дании с экономической точки зрения жить легче, но это портит датское общество. Вы знаете, что чтобы что-то получить, нужно тяжело работать и вы идете к своей цели.

У меня нет чувства жалости по отношению к украинцам, я просто вас уважаю. Когда приезжаю в Данию, слышу часто пустые и глупые жалобы на жизнь. Когда датчанам кажется, что им трудно, это не так, потому что в Украине живут люди, которые борются за свои права. Мне нравится наблюдать за тем, как развивается Киев. Думаю, десять лет назад такого не было“, - цитирует футболиста пресс-служба Динамо.

Ранее Дуэлунд рассказал о своем восстановлении после травмы.