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Малиновский: Матч с Литвой - самый важный для нас

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Украинский футболист отметил, что команда настроена только на победу.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий поединок с Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

“Мы посмотрели моменты, которые у нас не очень получались в двух предыдущих матчах. Это точечные моменты в тактическом плане. Подходим к игре в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Поэтому настраиваемся только на победу.

Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт игр с командами, которые ниже уровнем, но мы теряли с ними очки или даже проигрывали. Такого в матче с Литвой произойти не должно“, - сказал Малиновский.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Руслан Малиновский, Евро-2020
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Источник: Футбол 1

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