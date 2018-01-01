Малиновский: Матч с Литвой - самый важный для нас
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий поединок с Литвой в рамках отбора на Евро-2020.
“Мы посмотрели моменты, которые у нас не очень получались в двух предыдущих матчах. Это точечные моменты в тактическом плане. Подходим к игре в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Поэтому настраиваемся только на победу.
Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт игр с командами, которые ниже уровнем, но мы теряли с ними очки или даже проигрывали. Такого в матче с Литвой произойти не должно“, - сказал Малиновский.
Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украинка. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.
Напомним, первый матч между Литвой и Украиной завершился уверенной победой подопечных Андрея Шевченко (0:3).
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