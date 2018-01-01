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Шахтер обыграл Оболонь-Бровар в товарищеском матче

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"Горняки" одержали уверенную победу в спарринге.
Шахтер обыграл Оболонь-Бровар
Шахтер обыграл Оболонь-Бровар
ФК Шахтер Донецк

Во время перерыва на международные поединки донецкий Шахтер встретился с Оболонь-Бровар в рамках товарищеского матча.

“Горняки“ без проблем справились с лидером Первой лиги.

Шахтер - Оболонь-Бровар 2:0

Голы: Холод, 22, Тотовицкий, 82

Стартовый состав Шахтера: Шевченко - Додо, Бутко, Витао, Сиприано - Бондаренко, Приходько, Холод, Дентиньо, Тете - Борячук.

Запасные: Гриценко, Муравский, Кобылянский, Тотовицкий.

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Теги: футбол, Оболонь-Бровар, Шахтер
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