Шахтер обыграл Оболонь-Бровар в товарищеском матче
"Горняки" одержали уверенную победу в спарринге.
Во время перерыва на международные поединки донецкий Шахтер встретился с Оболонь-Бровар в рамках товарищеского матча.
“Горняки“ без проблем справились с лидером Первой лиги.
Шахтер - Оболонь-Бровар 2:0
Голы: Холод, 22, Тотовицкий, 82
Стартовый состав Шахтера: Шевченко - Додо, Бутко, Витао, Сиприано - Бондаренко, Приходько, Холод, Дентиньо, Тете - Борячук.
Запасные: Гриценко, Муравский, Кобылянский, Тотовицкий.
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