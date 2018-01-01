Дуэлунд: Я счастлив, потому что очень скоро вернусь на поле

Датский футболист признался, что ему непросто следить за матчами Динамо в качестве зрителя.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуелунд рассказал о своем восстановлении после травмы ноги.

“Я был без футбола девять месяцев. Но я счастлив, потому что очень скоро вернусь на поле. У меня была операция, во время которой во мне установили металл в ногу. И мне было некомфортно играть с ним. В сборной Дании были важные матчи квалификации и мне хотелось играть, поэтому я пошел на такие жертвы. Иногда, чтобы получить что-то, нужно чем-то пожертвовать. Возможно, в этом была моя ошибка, но уже ничего не изменить. Самое страшное позади. Это уже прошедший этап.

Надеюсь, что еще 2-3 недели, и я буду здоров. Сейчас я бегаю, выполняю разные силовые упражнения, скоро приступлю к работе с мячом. Пока у меня есть определенные ограничения и я учитываю это. Чувствую, как улучшаются мои кондиции и увеличиваю свои показатели. Я очень близок к полному восстановлению. Вместе с клубом мы движемся в верном направлении.

Сейчас я в прекрасном настроении, потому что знаю, что все идет по плану. Признаюсь, последние девять месяцев были самыми сложными в моей жизни. Мне очень трудно было видеть, как команда тренируется, как играет в Лиге Европы, в таких значимых играх, как с Шахтером. И твое ментальное здоровье подрывается, когда ты просто наблюдаешь за рабочим процессом. Для меня даже находиться на трибуне и смотреть матче Динамо было нелегко, понимая, что я не в составе и не могу помочь команде“, - цитирует футболиста пресс-служба столичного клуба.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду делали операцию на ноге. Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.